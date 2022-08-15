В России могут начать маркировать лекарства, которые нельзя принимать водителям

В России могут начать маркировать лекарства и создать список медикаментов, которые нельзя принимать водителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает», — отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что сейчас актуален вопрос информирования водителей о содержании в препаратах алкоголя, наркотических, токсических и других веществ, которые вызывают состояние опьянения.

Согласно Правилам дорожного движения, водителю запрещено управлять автомобилем в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины. В ведомстве добавили, что к опьянению могут привести и разрешенные к применению лекарства.