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Общество
21 ноября 2021  20:01

В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу

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В России к 2024 году модернизируют более трети пунктов пропуска через границу, об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, было проверено 313 действующих пунктов, после чего было принято решение о модернизации более чем трети из них. 

Гребенкин также отметил, что за последние 3 года построили 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование, и реконструировали 28 пограничных пунктов пропуска.

Совершенствуется технический потенциал пограничных органов. В охране сухопутных и морских участков границы применяются новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Кроме того, внедряются беспилотники, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров.

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