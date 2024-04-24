В России многодетным мобилизованным предложили дать право досрочно уволиться со службы

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов внесли на рассмотрение депутатов проект закона, который даст право досрочно увольняться с военной службы мобилизованным гражданам, чьи семьи получили статус многодетных в течение одного года с момента мобилизации.

Поправки предложили внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Туда в раздел об основаниях увольнения с военной службы внесут новую норму о праве на досрочное увольнение мобилизованного. В качестве обоснований для «ухода» напишут: «в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу», пишет ТАСС.

По словам инициаторов законопроекта, данная причина для увольнения коснется только граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей. Если в течение одного года после объявления частичной мобилизации такой семье давали статус «многодетной», то человек не успевал получить свое право на отсрочку от мобилизации, говорится в пояснительной записке.

Предположительно, порядок реализации такого права будет определять российское правительство. Если закон примут, то новые нормы начнут действовать через месяц после его официального опубликования.