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В России минимальная цена за 0,5 литра водки в 2024 году может вырасти до 299 рублей
В следующем году в России минимальная розничная цена за 0,5 литра водки может вырасти до 299 рублей. Предложение о повышении инициировал Минфин РФ, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, предлагается повысить розничные цены на коньяк и бренди – до 556 рублей и 403 рубля соответственно.
Будущее повышение цен связали с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции. Кроме того, учитывалось введение внешних торговых и финансовых ограничений и рост стоимости импортного оборудования и расходных материалов.
Напомним, с 1 января 2023 года минимальная цена на водку в России составляет 281 рубль за 0,5 литра, а цены за такой же объем коньяка и бренди – 517 рублей и 375 рублей соответственно. В 2022 году цена на данные виды алкоголя составляла 261 рубль за водку, 480 рублей за коньяк и 348 рублей за бренди.
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