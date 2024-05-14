В России микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов за 2023 год

Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптировать продуктовые линейки. Как итог: в 2023-м микрофинансовые организации выдали рекордный 1 трлн рублей займов, следует из обзора аналитиков портала Эксперт РА.

Уточняется, что в прошлом году объем выданных микрозаймов вырос на 30%. Крупные игроки увеличили сроки микрозаймов «до зарплаты» и его удлиненных аналогов до предельно возможных шести месяцев. Такой шаг позволил выполнить регуляторные требования и при этом не снизить объем выдачи, сохранив высокие процентные ставки.

При этом мелкие микрофинансовые организации не смогли адаптироваться к новшествам. В итоге к концу 2023-го число таких «игроков» в реестре сократилось до 1 009 (-153 компании).

В 2024 году эксперты прогнозируют прирост выдачи микрозаймов на 25%. Это может произойти из-за того, что небольшие микрофинансовые организации продолжат уходить с рынка по причине ужесточения макропруденциальных лимитов. Однако крупные компании после их ухода только усилят свои позиции, резюмировали аналитики.