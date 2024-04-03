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Общество 3 апреля 2024 14:21

В России ликвидировали 131 затонувший корабль и более 200 свалок по поручению Президента

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Благодаря проекту «Генеральная уборка» в России был утилизирован 131 затонувший корабль и ликвидировали более 200 свалок. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляция шла в телеграм-канале Кабмина.

«Для развития туризма занимаемся не только инфраструктурой, но и, что очень важно, охраной окружающей среды. Многое делается для того, чтобы преодолеть нанесенный урон природе. Продолжили мы и строить и реконструировать очистные сооружения. Вообще, часто вспоминая свои поездки на Дальний Восток, на Урал, в Сибирь и в другие регионы, я замечал, что рядом с красивой природой, современными предприятиями, инфраструктурой, каким-то проектом нередко куча грязи, брошенные свалки, затонувшие корабли. Но всем же нравится жить, где чисто, ухоженно. И по инициативе Президента [Владимира Путина] был запущен масштабный проект по генеральной уборке страны, который включает в том числе и устранение таких объектов», – рассказал Председатель Правительства.

Он посетовал на нерадивых владельцев кораблей, которым легче просто бросить судно, чем заниматься его утилизацией. По словам Мишустина, проект позволил защитить здоровье миллионов людей.

#Экология #Михаил Мишустин #поручение президента рф
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