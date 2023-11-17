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Руc Тат
Экономика 17 ноября 2023 14:06

В России льготу по НДС для инвестиционных бриллиантов сделали постоянной

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Госдумой принят закон, снимающий ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов.

Как пишет ПРАЙМ, по действующим законам до конца 2023 года действует нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Также нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.

По новому закону нулевой НДС будет действовать при реализации инвестиционных алмазов постоянно, начиная с 2024-го.

#алмазы #НДС #льготы #Россия
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