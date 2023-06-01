В России льготники получат скидку до 50% при оплате счетов за ЖКУ

Льготные категории граждан получат скидку в 30-50% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки будет зависеть от категории. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Минстрой России.

Отмечается, что появится так называемый электронный домен «ЖКХ и городская среда», на котором соберут различные сервисы этой сферы. Среди них и «Гражданин», который будет использоваться для возмещения затрат за ЖКУ.

Льготы сейчас получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны и пр. Для людей, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую, также предусмотрены субсидии.

В Минстрое отметили, что «с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)».

Субсидии будут выдавать в виде электронного сертификата — его можно назвать скидкой. По счету гражданин будет платить меньше — компенсировать остальную часть РСО будет государство.