В России кончаются складские запасы китайских авто: каковы последствия

В России объемы китайских машин на складах стали сокращаться. В конце февраля запасы легковушек от КНР достигли 94 тыс. авто. Причем по прогнозам «Газпромбанк Лизинг» все эти машины реализуют за три месяца. После чего скидкам на новые автомобили может «прийти конец». При этом некоторые дистрибуторы уже отказываются от программ поддержки, пишет «Коммерсантъ».

Люди, приближенные к рынку, сказали, что сток сформировался из машин, которые заказали еще осенью — до того, как упал спрос из-за высокой ставки Центробанка. Импортерам и дилерам пришлось избавиться от запасов со складов, чтобы снизить стоимость.

В итоге сейчас ситуация начала улучшаться: объемы становятся «взвешанными». По словам директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, дистрибуторы вошли положение дилеров, которые уже забыли о том, что такое «чистая прибыль».

Причем, комментируя ситуацию о подорожании параллельного импорта, Иванов сказал, что сперва начнут дорожать б/у машины, а только потом новые. При этом в салонах, скорее, просто уберут скидки, а цены оставят.

Замгендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев дополнил слова Иванова тем, что спрос на автомобили растет и пика скидок достигнут уже в первом квартале.

Свою оценку дал и руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, скидки продержат до конца марта.