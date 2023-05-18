В России количество студентов из стран ОИС увеличилось более чем на 14,5 тыс. человек

Количество обучающихся в вузах России студентов из государств – членов Организации исламского сотрудничества с 2021 года увеличилось более чем на 14,5 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«В прошлом году в российских образовательных организациях обучалось более 262 тыс. граждан государств – членов Организации исламского сотрудничества, из них свыше 84 тыс. – за счет бюджета РФ», – рассказал спикер.

На этот учебный год выделено более 7 тыс. квот на обучение граждан из стран ОИС, что больше на 1,5 тыс. мест, чем в прошлом году. На следующий год количество мест увеличили до 10 тыс., отметил замминистра науки и высшего образования.

Самыми популярными специальностями и направлениями подготовки у студентов из ОИС являются лечебное дело, экономика, программная инженерия, менеджмент, информатика и вычислительная техника, международные отношения, уточнил Гатиятов. «КФУ входит в пятерку вузов России по количеству студентов из государств ОИС», – подчеркнул он.

В вузах Татарстана обучается более 17 тыс. студентов из государств – членов Организации исламского сотрудничества, добавил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. «Правительство республики и ведущие вузы имеют тесные партнерские отношения с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Кыргызстаном», – заметил он.

По словам главы Минобрнауки РТ, в республике реализуется программа профессиональной переподготовки «Алгарыш». По ней в прошлом году для прохождения обучения и стажировки в странах ОИС было выделено около 100 грантов.

Модератором сессии «Сотрудничество в области науки и высшего образования со странами ОИС» выступил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Он напомнил, что в 2017 году инициировал создание Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» – образование, наука, служение университета обществу. Сейчас в нем участвуют 1,8 тыс. университетов мира.

Садовничий призвал представителей университетов, присутствующих на мероприятии, к участию в этом рейтинге и предложил использовать его результаты для оценки деятельности учебных заведений.

Организаторами сессии стали Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет и Казанский федеральный университет.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» открылся сегодня в Казани. В его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.