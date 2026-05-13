Общество 13 мая 2026 17:10

В России количество сертифицированных органических хозяйств выросло в 2,5 раза

В России за последние три года количество сертифицированных органических хозяйств выросло в 2,5 раза и составило 160 хозяйств. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Дмитрий Яшин.

По его словам, темпы развития органического сельского хозяйства в стране обнадеживают. При этом Татарстан стал первым регионом России, получившим право на субсидирование части затрат для органических хозяйств.

«У нас принят закон и правила субсидирования», – отметил Яшин, добавив, что опыт татарстанских коллег поможет скорректировать подходы к мерам поддержки в других регионах.

#KazanForum-2026 #дмитрий яшин #Сельское хозяйство
