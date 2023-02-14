В России количество пенсионеров сократилось до 41,78 млн

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По состоянию на 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде РФ состояло 41,78 млн пенсионеров. Показатель снизился за год на 232 тыс. человек, или 0,6%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные СФР.

Сокращение количества пенсионеров замедлилось более чем в 4 раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тыс. человек, установив абсолютный антирекорд с начала 90-х. Речь о числе пенсионеров, состоящих на учете в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, СК и других силовых ведомств.

Число «гражданских» пенсионеров в стране сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020-м динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией коронавируса. В 2021 году вклад избыточной смертности в отток пенсионеров составил около 200 тыс. человек, оценивал на тот момент глава ПФР Андрей Кигим.

В 2022-м основной вклад в снижение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости (-372,3 тыс. человек). Но из-за того, что среди получателей других категорий выплат (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество россиян, находящихся на учете фонда, снизилось менее значительно.



