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15 июня 2021  17:13

В России количество обучающихся в школах достигло 16,5 млн

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На сегодня в российских учебных заведениях обучаются 16,5 млн школьников, рост их числа продолжается с 2020 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочего совещания у Президента России Владимира Путина. 
По словам министра, к 2024–2025 годам в школах России будет обучаться 18,3 млн школьников. 
Для сокращения второй смены и ликвидации третьей в школах в систему образования было привлечено 300 млрд рублей. 
На встрече в Кремле также обсуждалось строительство новых школ и дошкольных учреждений. 
Кравцов сообщил о том, что в этом году в стране построят 767 детских садов, рассчитанных на 112 тысяч мест. 
Президент России считает, что это направление необходимо взять под особый контроль.

#школьники #владимир путин #школьное образование
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