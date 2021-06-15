В России количество обучающихся в школах достигло 16,5 млн

На сегодня в российских учебных заведениях обучаются 16,5 млн школьников, рост их числа продолжается с 2020 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочего совещания у Президента России Владимира Путина.

По словам министра, к 2024–2025 годам в школах России будет обучаться 18,3 млн школьников.

Для сокращения второй смены и ликвидации третьей в школах в систему образования было привлечено 300 млрд рублей.

На встрече в Кремле также обсуждалось строительство новых школ и дошкольных учреждений.

Кравцов сообщил о том, что в этом году в стране построят 767 детских садов, рассчитанных на 112 тысяч мест.

Президент России считает, что это направление необходимо взять под особый контроль.