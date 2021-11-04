В России ко Дню народного единства сняли фильм об отношении жителей страны к счастью

Сегодня, в День народного единства, АНО «Национальные приоритеты» выпустило документальный фильм-исследование «Что такое счастье?».

Картина исследует отношение представителей различных профессий, религий и социальных страт, живущих в России, к счастью. При этом особый акцент сделан на многонациональном характере страны.

Кроме того, по словам создателей фильма, в нем «также отражена роль национальных проектов в жизни каждого гражданина как инструмента достижения счастья».

Съемки проходили в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Мурманске, Нальчике и Элисте. Героями ленты стали люди разных профессий и национальностей.

Фильм призван напомнить, что в Российской Федерации живут представители различных национальностей, рассказать, что тема счастья объединяет всех — независимо от социального положения, этничности или вероисповедания, а также «сформировать положительный имидж национальных проектов как одного из инструмента для достижения счастья».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.