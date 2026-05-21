В России клонированная корова Звездочка родила первого теленка
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная корова Звездочка впервые принесла потомство. Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена, сообщает пресс-служба группы компаний «Прогресс Агро».
«Произошло событие, которое в мире биотехнологий называют важным подтверждением теории: клонированная корова по кличке Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем», – отметили в пресс-службе.
При этом беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не стали прибегать к родовспоможению – «большая редкость» для склонных к крупноплодию клонированных животных (при рождении самой Звездочки специалистам пришлось столкнуться с проблемой крупного плода).
Молоко клонированной коровы, как показали лабораторные исследования, соответствует высшему сорту, оно ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока. Продуктивность животного на данный момент составляет 31 килограмм – предполагается, что за год она достигнет 12 тонн (надои от ее матери-рекордсменки могли доходить до 18 тонн молока за лактацию).
«С учетом того, что ее мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях», – заметила директор по животноводству ГК «Прогресс Агро» Дарья Горских.
Звездочка – первая корова, клонированная в рамках реализуемой на предприятии программы, она появилась на свет 3 марта 2024 года. Осенью 2025 года в лаборатории родились еще две клонированные телочки – Милка и Искорка, причем у Милки впервые удалось добиться нормализации веса – у нее он составил 32,5 килограмма.