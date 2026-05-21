В России клонированная корова Звездочка родила первого теленка

Теленок Дарена, рожденный клонированной коровой

Фото: t.me/progressagro

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная корова Звездочка впервые принесла потомство. Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена, сообщает пресс-служба группы компаний «Прогресс Агро».

«Произошло событие, которое в мире биотехнологий называют важным подтверждением теории: клонированная корова по кличке Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем», – отметили в пресс-службе.

При этом беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не стали прибегать к родовспоможению – «большая редкость» для склонных к крупноплодию клонированных животных (при рождении самой Звездочки специалистам пришлось столкнуться с проблемой крупного плода).

Клонированная корова Звездочка Фото: t.me/progressagro

Молоко клонированной коровы, как показали лабораторные исследования, соответствует высшему сорту, оно ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока. Продуктивность животного на данный момент составляет 31 килограмм – предполагается, что за год она достигнет 12 тонн (надои от ее матери-рекордсменки могли доходить до 18 тонн молока за лактацию).

«С учетом того, что ее мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях», – заметила директор по животноводству ГК «Прогресс Агро» Дарья Горских.

Звездочка – первая корова, клонированная в рамках реализуемой на предприятии программы, она появилась на свет 3 марта 2024 года. Осенью 2025 года в лаборатории родились еще две клонированные телочки – Милка и Искорка, причем у Милки впервые удалось добиться нормализации веса – у нее он составил 32,5 килограмма.