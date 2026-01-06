В России к концу 2026 года планируют утвердить ГОСТ на шаурму

ГОСТ на шаурму планируют утвердить к концу 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов.

Он отметил, что для отрасли общественного питания и пищевой индустрии важно, чтобы стандарт был качественным и реально применялся. Ранее планировалось, что ГОСТ на этот вид продукции утвердят в конце 2025 года.

«Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Стандарт позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают», – подчеркнул Протасов.

По словам эксперта, работа над стандартом вызвала живой интерес у специалистов и потребителей. Сейчас завершается доработка первой редакции ГОСТа с учетом всех конструктивных замечаний, поступивших в ходе публичного обсуждения.

Документ определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». Кроме того, стандарт установит требования к блюдам, которые готовят при потребителе, а также к упакованным продуктам, продающимся в торговых сетях.