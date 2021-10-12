В России к 2024 году создадут не менее 23 новых природоохранных территорий

Российские власти планируют создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий к 2024 году. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства обратил внимание на то, что «поглощающая способность российских лесов» играет немаловажную роль в решении климатических проблем.

«На долю России приходится 20% мировых запасов леса, и мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов», — сказал Путин.

По словам политика, под защитой экологического законодательства находится 25% сухопутной части страны, подчеркнув, что это «огромные пространства». Он также отметил, что в РФ будет продолжена работа по сохранению флоры и фауны.

«Защита редких видов гарантируется в нашей стране на государственном уровне, и принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра», — рассказал российский лидер.

Владимир Путин заверил, что власти России и дальше будут прикладывать усилия в этом направлении, в том числе и в координации с зарубежными партнерами.