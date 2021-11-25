В России к 2024 году по IT-специальностям обучатся до полумиллиона человек

Количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям в стране к 2024 году достигнет полумиллиона человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на четвертом международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«По поручению Президента Владимира Путина в российских вузах больше чем на 7 тыс. увеличено количество бюджетных мест по направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул вице-премьер.

Также он добавил, что к 2024 году в университетах появится 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям ИИ. По программам среднего образования в сфере искусственного интеллекта пройдут обучение 97 тысяч школьников.

Научный форум проходит на базе Российского экономического университета им. Плеханова. Он объединил более двух тысяч ведущих российских и зарубежных ученых — экспертов в сфере цифровизации, ИИ и зеленой экономики.