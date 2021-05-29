В России изменятся правила выдачи загранпаспортов

В России обновят правила выдачи заграничных паспортов. Изменения затронут регламент выдачи удостоверяющих личность документов гражданам, проживающим за пределами страны.

«Парламентская газета» отмечает, что соответствующий приказ МВД РФ от 31 марта этого года вступит в силу завтра, 30 мая. После этого проживающим за границей гражданам для оформления загранпаспорта всё равно придется приезжать в Россию.

Кроме того, теперь от уплаты госпошлины при оформлении загранпаспорта в связи с его утратой окажутся освобождены россияне, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Это предусмотрено поправками к Налоговому кодексу РФ, которые начали действовать с 1 января текущего года.

В остальных случаях госпошлина составит 2 тыс. рублей при получении паспорта старого образца и 5 тыс. рублей — нового. Для оформления биометрического загранпаспорта необходимо сдавать отпечатки пальцев.

Срок предоставления госуслуги останутся прежними. Это месяц при подаче документов на территории, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, и три месяца — в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя. Подать заявление на получение загранпаспорта можно и через портал госуслуг.