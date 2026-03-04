В России изменятся правила проведения школьных олимпиад

Нововведения затронут формат финального этапа, процедуру определения победителей, требования к составу жюри и комиссиям, а также присвоению уровней олимпиад, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки.

Заключительный этап будет проводиться в очной форме для всех участников, итоги будут подводиться по результатам личного зачета. Ужесточены требования к членам оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий, а также к присвоению олимпиадам уровней.

С 2026–2027 учебного года минимальное число участников увеличится с 300 до 500, а количество регионов, направляющих представителей, – с 10 до 25. Кроме того, 30 процентов заданий на финале должны быть творческими и оригинальными с повышенной сложностью.

Изменения коснутся олимпиад, курируемых РСОШ, и не затронут Всероссийскую.

В Минобрнауки пояснили, что цель нововведений – повышение качества состязаний, сокращение и систематизация профилей, а также снижение числа дипломов финалистам.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская отметила, что теперь в олимпиадах смогут участвовать не только школьники, но и студенты колледжей. По ее словам, это создаст равные возможности для талантливых учащихся.