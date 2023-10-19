В России изменится модель поступления в колледжи

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В 2024 году в России могут поменять модель перехода из 9-го в 10-й класс и поступления в колледжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в [учреждения] СПО по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал глава ведомства вовремя российской встречи с родителями.

Музаев пояснил, что в этом году новации еще не будут внедрены. Отвечая на вопрос одного из участников встречи, руководитель Рособрнадзора сказал, что отказ от проведения ОГЭ после девятого класса не планируется.