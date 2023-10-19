Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России изменится модель поступления в колледжи
В 2024 году в России могут поменять модель перехода из 9-го в 10-й класс и поступления в колледжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
«В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в [учреждения] СПО по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал глава ведомства вовремя российской встречи с родителями.
Музаев пояснил, что в этом году новации еще не будут внедрены. Отвечая на вопрос одного из участников встречи, руководитель Рособрнадзора сказал, что отказ от проведения ОГЭ после девятого класса не планируется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»