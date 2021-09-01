В России изменился размер больничного по уходу за детьми

С 1 сентября в России изменился порядок выплаты больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. Теперь его размер будет составлять 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, сообщает РИА Новости.

Данная мера была введена по предложению Президента России Владимира Путина.

Согласно общему правилу, размер данного пособия исчисляется в зависимости от страхового стажа застрахованного лица. По сведениям Минтруда России, изменение поможет увеличить размер больничных для более 1,5 млн россиян.

Кроме того, с 1 сентября начинает работать новый порядок предоставления льготникам набора соцуслуг.