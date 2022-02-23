В России изменились протоколы лечения пациентов с «омикроном»

Минздрав России изменил протоколы лечения при новом штамме коронавируса «омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

«Есть ряд препаратов, которые при „омикроне“ менее эффективны», — объяснил министр.

Он также рассказал, что подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению Covid-19. В ней будет обобщен опыт зарубежных и российских специалистов, что позволит максимально эффективно оказывать помощь заболевшим.