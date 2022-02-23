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Ру Тат
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Здоровье
23 февраля 2022  14:25

В России изменились протоколы лечения пациентов с «омикроном»

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Минздрав России изменил протоколы лечения при новом штамме коронавируса «омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде. 

«Есть ряд препаратов, которые при „омикроне“ менее эффективны», — объяснил министр. 

Он также рассказал, что подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению Covid-19. В ней будет обобщен опыт зарубежных и российских специалистов, что позволит максимально эффективно оказывать помощь заболевшим. 

#омикрон #Михаил Мурашко
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