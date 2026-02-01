news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 февраля 2026 20:52

В России изменились правила возврата некачественных технически сложных товаров

Читайте нас в
Телеграм

В России с 1 февраля вступили в силу новые правила возврата некачественных технически сложных товаров. Теперь покупатели вправе требовать компенсацию разницы между ценой товара, указанной в договоре, и стоимостью аналогичного изделия с теми же техническими и эксплуатационными характеристиками, а также той же степенью износа и годом выпуска. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения закреплены в федеральном законе. Нововведение направлено на защиту прав потребителей в ситуациях, когда из-за изменения рыночной стоимости возврат уплаченной суммы не позволяет приобрести товар с сопоставимыми характеристиками взамен возвращенного.

Согласно закону, расчет разницы производится на момент добровольного удовлетворения требования продавцом. В случае если требование не было удовлетворено в добровольном порядке, сумма определяется на момент вынесения судебного решения.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»

Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»

31 января 2026
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026