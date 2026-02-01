В России изменились правила возврата некачественных технически сложных товаров

В России с 1 февраля вступили в силу новые правила возврата некачественных технически сложных товаров. Теперь покупатели вправе требовать компенсацию разницы между ценой товара, указанной в договоре, и стоимостью аналогичного изделия с теми же техническими и эксплуатационными характеристиками, а также той же степенью износа и годом выпуска. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения закреплены в федеральном законе. Нововведение направлено на защиту прав потребителей в ситуациях, когда из-за изменения рыночной стоимости возврат уплаченной суммы не позволяет приобрести товар с сопоставимыми характеристиками взамен возвращенного.

Согласно закону, расчет разницы производится на момент добровольного удовлетворения требования продавцом. В случае если требование не было удовлетворено в добровольном порядке, сумма определяется на момент вынесения судебного решения.