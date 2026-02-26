В России изменились правила отражения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

В России вступил в силу новый порядок внесения и отражения сведений о кодах ОКВЭД в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об изменениях, утвержденных федеральным законом №529-ФЗ, напомнили в пресс-службе УФНС России по Республике Татарстан.

Согласно новым правилам, в реестрах теперь будут фиксироваться два типа кодов. Первые – заявительные – бизнесмены, как и прежде, определяют самостоятельно при государственной регистрации. Второй тип – отчетные коды – будет рассчитывать Росстат на основе данных статистической отчетности. В таких кодах будут прописаны процентные доли по каждому виду деятельности предприятия.

Начиная с 2026 года сведения об отчетных кодах ОКВЭД будут ежегодно направляться Росстатом в налоговую службу в срок до 10 апреля.

Любое заинтересованное лицо может получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в электронном виде на сайте ФНС России с помощью сервисов «Прозрачный бизнес» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Однако в открытом доступе информация о процентных долях видов экономической деятельности размещаться не будет – сторонние пользователи увидят только сами коды.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить полные сведения с указанием процентных долей только в отношении собственного бизнеса. Эта возможность реализована через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на официальном портале налоговой службы.