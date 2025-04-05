В России изменили правила контроля в области рыболовства

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В Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов внесены изменения. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ о внесении изменений в постановление Правительства страны от 25 июня 2021 года размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Положение дополнено разделом XI «Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». Соответствующий режим устанавливается на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Специфика постоянного рейда предполагает перемещение инспекторов для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований. Пункты контроля при этом не устанавливаются.

В рамках постоянного рейда инспекторы могут проверять транспортные средства, «иные производственные объекты», деятельность и действия контролируемых лиц.

В ходе осуществления этой меры контроля специалисты вправе проводить осмотр, досмотр, опрос, а также истребование документов и инструментальное обследование. Время взаимодействия с одним контролируемым лицом не должно превышать 30 минут.

При выявлении нарушений инспектор обязан будет составить акт в отношении каждого контролируемого лица, нарушившего обязательные требования.