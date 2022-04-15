В России иудеи начинают праздновать Песах

Вечером в пятницу, 15 апреля, иудеи начинают праздновать Песах – центральный праздник в иудаизме. В Израиле его отмечают 7 дней, вне Израиля – 8 дней.

В религиозной традиции праздник посвящён освобождению еврейского народа из египетского рабства. Одна из отличительных черт праздника – запрет есть в эти дни хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Песаха.

«С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога», — цитирует поздравление главы государства пресс-служба Кремля.