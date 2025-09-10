news_header_top
Общество 10 сентября 2025 18:08

В России предложили отправлять в декрет обоих родителей

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила новую форму декретного отпуска. В частности, предлагается предоставлять отпуск по уходу за ребенком сразу обоим родителям с сохранением заработной платы в полном объеме. Об этом пишет «Абзац».

Председатель движения Иван Курбаков считает, что такая мера поспособствует укреплению семейных отношений и, как следствие, демографическому росту.

«Когда оба родителя не будут бояться потерять финансовую стабильность, желание иметь детей возрастет. Отсутствие страха перед снижением семейного дохода – мощный стимул», – пояснил общественник.

Курбаков добавил, что такой подход предоставит матерям возможность разделить обязанности с отцом, получить помощь и снизить уровень послеродовой депрессии, стресса и выгорания. В то же время государство, субсидируя работодателей, мотивирует их не бояться отпусков по уходу за ребенком, что снизит текучку кадров и потери для бизнеса.

