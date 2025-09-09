news_header_top
Общество 9 сентября 2025 12:33

В России готовят обновленную редакцию Доктрины информационной безопасности

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации работает над подготовкой новой редакции Доктрины информационной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата.

«Проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на совещании было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

