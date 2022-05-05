В России готовят иск на 50 млн долларов в адрес Международной федерации волейбола

На сегодняшней отчетно-выборной конференции Федерации волейбола РТ, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поделился планами Федерации волейбола России в условиях санкций.

В августе запланировано проведение Всероссийской спартакиады, которые всегда проводились в СССР среди сборных союзных республик, а сейчас будут соревноваться регионы. ВФВ планирует пригласить ряд национальных сборных (Болгарии, КНР, Белоруссии) на мужской Мемориал Савина и женский Кубок Ельцина.

Есть планы пригласить в мужскую российскую суперлигу белорусские клубы - «Минчанка» не первый год играет в нашей женской суперлиге. Для чего придется расширить мужскую лигу в новом сезоне до 16 команд.

Кроме того, Яременко анонсировал твердое намерение ВФВ направить судебный иск в адрес Международной федерации волейбола, с требованием возместить расходы России на подготовку чемпионата мира, которого Россию лишили. Сумма иска составит около 50 млн долларов.