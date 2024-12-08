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В России год к году увеличилась доля молодых заёмщиков по микрозаймам
По итогам октября 2024-го большая часть заемщиков по микрозаймам были люди в возрасте до 30 лет. Доля таких граждан в структуре выдачи выросла до 41,4% (+3,6% год к году), пишет ТАСС со ссылкой на экспертов отрасли.
Причем граждане более старшего возраста стали меньше брать такие займы. Так, доля лиц старше 50 лет сократилась до 10,8% (-2,8%), а граждан от 30 до 40 лет - до 33,2% (-0,5%). Уменьшилась и доля россиян от 40 до 50 лет, берущих микрозаймы - до 14,6% (-0,3%).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, молодые люди стали чаще брать микрозаймы из-за ужесточения политики банков, которая ограничила доступ к кредитам для данной категории граждан. В результате банки заменили микрофинансовые организации.
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