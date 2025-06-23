В России формируется новая модель управления на основе социальной архитектуры

На заседании «Клуба губернаторов», прошедшем в рамках ПМЭФ, участники обсудили роль социальной архитектуры как эффективной модели взаимодействия власти, бизнеса и общества в решении приоритетных задач регионального развития. Роль социальной архитектуры рассмотрел «Экспертный Клуб».

Начальник управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев подчеркнул, что сегодня восприятие власти и общее социальное самочувствие граждан все чаще формируются не столько на основе политической повестки, сколько через качество повседневной среды, доступ к инфраструктуре и социальным возможностям. В этом контексте социальная архитектура рассматривается как действенный инструмент развития территорий.

Под социальной архитектурой понимается проектирование значимых изменений в системе взаимодействия государства, гражданского общества и бизнеса. Этот подход предполагает переход от ситуативных решений к выстраиванию долгосрочной стратегии, ориентированной на улучшение качества жизни и вовлечение граждан в социальные процессы.

В основе концепции – человек, его потребности, участие и уровень доверия. Социальная архитектура переосмысливает практики политического управления, расширяя их функциональность и акцентируя внимание на устойчивом развитии и стратегическом партнерстве.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин заявил, что одной из ключевых основ социальной архитектуры он считает доверие, основанное на профессионализме и ориентированное на служение обществу. Он подчеркнул, что для успешной реализации стратегии необходимо участие всех сторон и всесторонняя ответственность. В качестве примеров он привёл программы благоустройства общественных пространств и «Наш двор» в Татарстане, отметив, что их успех стал возможен благодаря сотрудничеству власти, граждан и бизнеса. По его словам, доверие в таких проектах играет решающую роль и требует постоянной работы.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев отметил, что формирование эффективных команд в сфере социальной архитектуры – задача непростая, поскольку интересы власти, бизнеса и гражданского общества различны. Однако, по его мнению, эти интересы можно и нужно сочетать. Он подчеркнул, что одним из действенных инструментов является грантовое финансирование, которое позволяет государству задавать вектор развития, направляя ресурсы в гражданский сектор. Такой подход, по словам эксперта, помогает объединить усилия власти, бизнеса и общества, а ключевую роль при этом должны играть институты гражданского общества, обладающие опытом и близкие к реальным потребностям людей.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов подчеркнул значимость идеи сообщества социальных архитекторов, работающих на устойчивое развитие регионов. Он указал, что такой подход способствует координации между гражданами, властью и институтами гражданского общества при решении задач территориального развития и поддержки инициатив. Агапов отметил, что роль социальных архитекторов усиливает позиции региональных общественных палат, накапливавших соответствующий опыт с 2005 года. По его мнению, успешная интеграция социальной архитектуры в экономическую и кадровую повестку должна опираться на опыт Общественной палаты России и Татарстана, а ключевым элементом доверия к социальным архитекторам должна стать их практическая работа и ответственное отношение к нуждам граждан.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что тема социальной архитектуры вызывает живой интерес, поскольку может стать важнейшим инструментом регионального развития. По её словам, современные вызовы требуют не только нормативных решений, но и создания среды, в которой человек чувствует поддержку и причастность к изменениям. Павлова подчеркнула, что социальные архитекторы помогают вовлекать граждан в принятие решений, формируют общее видение и создают пространство для диалога. Она также добавила, что устойчивые перемены возможны только через межсекторное сотрудничество — при участии представителей социальной сферы, бизнеса, образования и НКО. Для этого, по её мнению, важно развивать профессиональные навыки, внедрять оценочные механизмы и использовать платформы открытого диалога, что поможет интегрировать социальную архитектуру в экономическую и кадровую повестку страны.