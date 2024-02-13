В России финансово поддержат деятельность школьных театров

Президент России Владимир Путин поручил организовать поддержку деятельности школьных театров, которые были созданы на базе общеобразовательных организаций, по подготовке спектаклей. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, опубликован на сайте Кремля.

«<...> организовать поддержку деятельности школьных театров, созданных на базе общеобразовательных организаций, по подготовке спектаклей, предусмотрев в том числе обновление их материально-технической базы», – сказано в документе.

Разработкой мер поддержки займется Кабмин. Ответственный – Премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 1 июля 2024 года.