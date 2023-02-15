В России экранизируют роман «Город Брежнев» о преступных бандах ТАССР

В России снимут восьмисерийный фильм по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев», в основу которого легли истории о подростковых бандах и преступных группировках Татарской АССР в 80-х годах. Сценарий к экранизации написал музыкант, лидер группы «Кино» и писатель-романист Алексей Рыбин, передает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Триикс медиа», которая будет вести съемки.

Роман экранизируют по заказу телеканала НТВ. Предполагается что, несмотря на острую тему, фильм «будет носить воспитательный характер для молодежи». Сейчас ведется подготовка к съемкам, которые начнутся предстоящим летом.

«Действие картины разворачивается в 1983 году в городе Брежнев – это современные Набережные Челны. Рабочее название сериала такое же, как и у книги, – «Город Брежнев». Значительное место в сериале уделено отношениям людей начала 80-х годов: их быту, окружению, жизни в провинциальном городе», – сообщили агентству производители кинокартины.

На протяжении всего фильма зрители будут следить за историей взросления 15-летнего подростка Артура. Хотя он не является членом ни одной из группировок, но из-за них оказывается в сложной жизненной ситуации, из которой ему предстоит выйти.

Напомним, Идиатуллин – лауреат национальной литературной премии Большая книга. Первое издание его романа «Город Брежнев» вышло в 2017 году.