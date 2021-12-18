В России необлагаемый доход по вкладам в 2022 году увеличится до 85 тыс. рублей

Доход по вкладам не более 85 тыс. рублей в 2022 году не будет облагаться налогом, сообщает РИА Новости.

Однако, отмечается, что россияне с процентным доходом больше этой суммы со вкладами в банке более миллиона рублей до 1 декабря на основе уведомлений, направленных за предыдущий год, должны будут уплатить налог.

Напомним, с 1 января 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13%

Эта сумма рассчитывается, как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года.

В уходящем 2021 году сумма со вкладов, не облагаемая налогом, составляет 42,5 тысячи рублей.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%.