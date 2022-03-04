В России доля заражений вариантом «омикрона» ВА.2 повысилась до 8%
В России около 8% выявляемых случаев Covid-19 приходятся на вариант «омикрона» ВА.2. Об этом со ссылкой на руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину сообщает ТАСС.
«Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах, — заметила специалист. — Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8%».
Черкашина заверила, что этот вариант штамма успешно распознается тест-системами для выявления Covid-19.