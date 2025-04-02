В России доля курильщиков снизилась почти на 7% за два года

В России по итогам 2024 года около 40% граждан являются заядлыми курильщиками, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день. Это на 6,7% меньше, чем было в 2022-м, следует из исследования Росстата.

В целом около 25,5% россиян в 2024 году назвали себя курильщиками. За два года этот показатель снизился на 0,6%. Причем из них изредка курят 7,7%, а каждый день – 17,8%. Еще 9,5% граждан бросили курить в 2024-м, а 64,9% опрошенных никогда не курили, пишет РИА «Новости».

Среди курящих людей, по результатам опроса, 24,1% респондентов выкуривают до пяти сигарет в день, 35,9% – от пяти до 10 сигарет, 35,6% – до одной пачки и 4,4% – больше одной пачки сигарет ежедневно.

Больше курильщиков среди мужчин (44,3%), чем среди женщин (10,1%).

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тыс. домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования – россияне старше 15 лет.