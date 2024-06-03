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Происшествия 3 июня 2024 15:43

В России до конца недели могут ввести режим ЧС из-за заморозков

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба до конца текущей недели в связи с серьезным ущербом, нанесенным заморозками посевам в различных регионах страны. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сообщает ТАСС.

По словам министра, решение о введении режима ЧС будет принято после проведения специальной подкомиссии МЧС России. После этого Минсельхоз начнет работу со страховыми компаниями для оценки и возмещения ущерба сельхозпроизводителям. На данный момент точный размер ущерба в денежном эквиваленте еще не подсчитан.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев информировал, что майские возвратные заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров посевов в разных регионах России, в том числе 850 тысяч гектаров зерновых культур.

#заморозки
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