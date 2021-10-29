В России до конца года утвердят концепцию платформы «ГосТех»

Концепцию платформы «ГосТех», которая создается для объединения федеральных и региональных государственных информационных систем, утвердят в РФ до конца года. Об этом заявил директор ФКУ «ГосТех» Владимир Слышкин.

«Кроме того, будет подготовлена дорожная карта, которая определит этапы перехода существующих федеральных информационных систем на платформу «ГосТех». А до мая 2022 года – дорожная карта по региональным ГИС», - сказал он.

«ГосТех» - это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки и сервисными системами. Эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИСов на платформе «ГосТех» стартовал в 2020 году.

Как ранее сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, все дальнейшие разработки будут осуществляться только на платформе «ГосТех». «Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться», - сказал Шадаев.

О необходимости перевода всех государственных информационных систем на единую платформу говорил и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала, и ведомства «изобретают велосипед», тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе “ГосТех”. Надежность, доступность и безопасность – базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса», - отметил вице-премьер.

Ранее глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявлял, что центром развития платформы «ГосТех» в Поволжье может стать Татарстан.