В России до конца года отремонтируют более 300 студенческих общежитий

В этом году в России проведут капитальный ремонт более чем в 100 университетах, а также обновят свыше 300 студенческих общежитий. Это позволит улучшить условия для 80 тыс. студентов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Из федерального бюджета на эти цели выделят 8,3 млрд рублей, в приоритете — регионы. Кроме того, по поручению Президента России Владимира Путина продолжится работа по созданию кампусов мирового уровня, заявки готовят 36 университетов из более чем 30 регионов России, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Провести капитальный ремонт общежитий федеральных вузов Владимир Путин поручил по итогам встречи со студентами в 2021 году. В прошлом году на эти цели было выделено 5 млрд рублей, в порядок привели 254 общежития 94 вузов.