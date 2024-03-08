В России для женщин приготовили торт весом 623 кг – самый большой в стране

фото: администрация Сочи

Российские кондитеры из Сочи приготовили женщинам самый большой торт в стране, который даже зафиксировали эксперты книги рекордов России.

Как сообщили в администрации города Сочи, «вкусняшку» приготовили на основе бисквита. Торт весом 623,7 кг был 4 метра в длину и 2,5 в ширину. Общая площадь съедобного изделия – 10 квадратных метров. Чтобы приготовить такой «тортище», кондитерам потребовалось 110 кг натуральных сливок, 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих фруктов и ягод, 1,5 тыс. куриных яиц и другие ингредиенты.

Торт разрезали прямо на площади Южного мола Сочинского морского порта. На мероприятии были участники праздничного забега «Женская миля», а также жители и гости города-курорта. Первые «кусочки» отрезали двукратная паралимпийская чемпионка, мировой рекордсмен по плаванию Олеся Владыкиина, учитель начальных классов школы №18, лауреат премии Российского общества «Знание» Ирина Амосова, многодетная мама и экс-кондитер Вера Чернова.

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Интересно, что сочинские кондитеры приготовили для дам еще и второй торт, но поменьше – весом 390 кг. Его разрезали на Приморской набережной в районе цирка.

Отметим, что долгое время рекордсменами по большим тортам были кондитеры из Екатеринбурга. В 2013 году они приготовили торт, который весил 563 кг.