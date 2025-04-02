В России для мигрантов повысили требования к знаниям русского языка

С сегодняшнего дня детям мигрантов для зачисления в российские школы необходимо будет дать 90% правильных ответов на тест по русскому языку. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Ранее минимальный порог был на уровне 30%.

«Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения на территории нашей страны, а также в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка… Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%», – написал он в посте.

Володин добавил, что диагностические материалы для теста по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения. Так, чтобы поступить в 1-й класс, дети мигрантов должны правильно ответить на 9 из 10 заданий, во 2-5-й классы – на 18 из 20 заданий, в 6-9-й классы – на 20 из 22 заданий, а в 10-11-й классы – на 22 из 24 заданий.

«По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации», – подчеркнул председатель Госдумы, отметив, что вопрос с мигрантами продолжает оставаться на контроле у государства.