В России детей с диабетом полностью обеспечат системами мониторинга уровня глюкозы

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Чтобы устранить недостаток лекарств и медизделий, Кабмин направит более 5,1 млрд рублей на обеспечение детей с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще об одном решении, которое касается здоровья детей с сахарным диабетом. На совещании у Президента [РФ Владимира Путина] подробно обсуждали мероприятия по профилактике и лечению этого заболевания. Глава государства подчеркивал, что у людей с таким диагнозом должны быть все необходимые лекарства и медицинские изделия. Также поручил проанализировать ситуацию с нехваткой в российских субъектах ряда устройств и изменить ее к лучшему», — сказал глава Кабмина.

Благодаря решению все дети с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно смогут бесплатно получить системы мониторинга уровня глюкозы. Рецепты будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.

В этом году на эти цели направят более 1 млрд рублей, а в 2024-м — 4,1 млрд рублей.

«Забота о здоровье и благополучии граждан является одним из важнейших приоритетов нашей работы, особенно когда речь идет о юных гражданах. Важно обеспечить их всем, что требуется для лечения», — резюмировал Мишустин.