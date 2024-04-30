В России дефицит кадров в туристической отрасли вырос на 20% с начала года

В России туристическая отрасль испытывает нехватку кадров. Причем дефицит сотрудников в 2024 году увеличился на 20%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов.

По его словам, дефицит в данной отрасли начали испытывать после пандемии, с конца 2020-го. Не хватает как квалифицированных сотрудников, так и линейного персонала. На сегодняшний день проблему стремятся решить сами туроператоры через создание своих полноценных школ.

При этом спикер подчеркнул, что туркомпаниям сейчас тяжело не только найти, но и удержать персонал. Позже в Ассоциации обратили внимание, что работодатели нанимают сотрудников, находящихся на старте карьеры и учащихся вузов. Теперь работодатели будут обучать их под себя на курсах, в онлайн-школах, сказал Кобищанов.

Вице-президент АТОР добавил, что, если не преодолеть дефицит кадров в туризме, то российский рынок не справится с большим турпотоком по стране, который еще и растет. Также, по словам Кобищанова, в России будет трудно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.