В России дали прогноз рождаемости и численности населения страны в 2045 году

84,5 года составит средняя продолжительность жизни в 2045 году – это оптимистический сценарий. При пессимистическом раскладе событий этот показатель составит 77 лет. Именно таков демографический прогноз Росстата до 2046 года, пишет ТАСС.

Отметим, что всего у Росстата на этот счет три варианта прогнозирования по продолжительности жизни: низкий (консервативный), средний и высокий (оптимистичный). В первом случае, продолжительность жизни мужчины составит 72,6, а женщины — 81,4. Во втором: мужчины - 75,8, женщины — 83,2. В третьем варианте продолжительность жизни мужчин должна составить 81,3 года, у женщин — 87,1.

Также Росстат дал прогноз по численности населения к 2046 году. Тут также три варианта развития событий: от консервативного до оптимистичного. Прогнозные данные такие: 130,59 млн человек, 138,77 млн и 150,87 млн человек соответственно.

Еще Росстат дал прогноз по числу детей, рожденных в расчете на одну женщину. В 2045 году показатели ожидаются следующие: 1,46 (консервативный вариант), 1,66 (средний) и 1,78 (оптимистичный).