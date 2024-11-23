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В России цветы подорожали на 11% за год, стоимость букета - более 2,5 тыс. рублей
За последние 12 месяцев цветы в России подорожали на 11%. По состоянию на ноябрь 2024-го букет в среднем по стране строит 2567 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Если рассматривать цены на конкретные цветы, то одна роза стоит 182 рубля (+11% за год), цветок каллы – 360 рублей (+8%), пионы - 377 рублей (+8%), хризантемы – 253 рубля (+7%).
Чуть скромнее выросли в цене ирис - 122 рубля (+5%), гладиолус — 227 рублей (+4%), гвоздика – 65 рублей (+4%) и гортензии — 451 рубль (+3%).
Меньше всех подорожали подсолнух – до 255 рублей (+2%), лилия – до 268 рублей (+2%), эустома — до 550 рублей (+2%).
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