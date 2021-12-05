В России Covid-19 подтвердился у девяти человек, вернувшихся из ЮАР

В России выявлено девять случаев заражения коронавирусом среди граждан, вернувшихся в страну из ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

ПЦР-тесты всех прибывших показали положительный результат. «Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что 3 и 4 декабря на рейсах из ЮАР и Эфиопии проводились все необходимые карантинные мероприятия. На последнем борту находились 58 человек, бывших в Южной Африке. Они все сдали анализы и помещены в обсерватор, где каждый день сдают ПЦР-тесты. Ситуация стоит на особом контроле Роспотребнадзора.