В России число госпитализаций по Covid-19 за сутки уменьшилось почти на 32%

За последние сутки в России были госпитализированы 12 653 человека с коронавирусом, что меньше на 31,9%, чем накануне. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число госпитализаций составило 18 597. В 73 российских регионах отмечено снижение показателя, в двух субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

Всего по стране выявлено почти 198 тыс. новых ковид-случаев, выздоровели более 101,5 тыс. человек (-9,8%).