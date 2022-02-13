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Ру Тат
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Здоровье
13 февраля 2022  12:15

В России число госпитализаций по Covid-19 за сутки уменьшилось почти на 32%

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За последние сутки в России были госпитализированы 12 653 человека с коронавирусом, что меньше на 31,9%, чем накануне. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. 

Днем ранее число госпитализаций составило 18 597. В 73 российских регионах отмечено снижение показателя, в двух субъектах РФ ситуация осталась без изменений. 

Всего по стране выявлено почти 198 тыс. новых ковид-случаев, выздоровели более 101,5 тыс. человек (-9,8%).

#коронавирус
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