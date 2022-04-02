В России число госпитализаций ковид-больных за сутки уменьшилось на 4%

В России за последние сутки госпитализировали на 4% меньше заболевших коронавирусом по сравнению с показателем предыдущего дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с Covid-19.

Так, в стране еще 17 949 человек заразились Covid-19, из них 3 605 были госпитализированы. Снижение показателя наблюдается в 45 российских регионах, увеличение — 35.

За сутки выздоровели после коронавируса 44 547 человек. Доля выписанных пациентов выросла до уровня 94,7% от общего числа инфицированных.