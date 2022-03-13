В России число госпитализаций из-за Covid-19 за сутки сократилось на 52,9%

За последние сутки в России коронавирусом заболели 44 989 человек, госпитализированы около 3,2 тыс. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%», — сказано в сообщении.

Показатель снизился в 78 регионах страны, в трех не изменился, а еще в четырех — увеличился. Жертвами коронавируса стали 596 человек, выздоровели более 128 тыс. человек.

Всего в России Covid-19 с начала пандемии заболели более 17,3 млн человек.